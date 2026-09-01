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ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (03.09.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 12:00 am IST

இன்று நீங்கள் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற போராட வேண்டியிருக்கும் நாள். திட்டமிட்டு செய்யும் காரியங்கள் வெற்றி பெறும். உணர்ச்சி வசப்படாமல் நிதானமாக எதையும் செய்வது நல்லது. எதிலும் ஜாக்கிரதையாக இருப்பது நல்லது. அதிக முயற்சி செய்ய வேண்டி இருக்கும். பயணங்கள் ஏற்படலாம். தொழில் வியாபாரம் எதிர்பார்த்தபடி நன்கு நடக்கும். பணதட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு பின்னர் சரியாகும். வீண்பழி நீங்கும். சில்லறை சண்டைகள் சரியாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு, நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 6, 9

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (03.09.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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