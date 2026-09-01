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மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (23.09.2026)

மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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இன்று பல பிரச்னைகள் ஒரே நேரத்தில் சிரமம் தந்தாலும் ஏற்றுக் கொண்டு முயற்சியினால் வெற்றிகளை ஈட்டுவீர்கள். ரியல் எஸ்டேட் துறையினர் முன்னேற்றம் காண்பர். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுடன் ஒத்துப்போக வேண்டும். சகோதர சகோதரிகளுடன் உறவு சிறக்கும். உடன்பிறந்தவர்களுக்கு உயர் பதவி கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9

Summary

மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (23.09.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil

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