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அக்டோபர் மாத எண்கணித பலன்கள் - 6

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த மாதம்..

enkanitha palangal
Published On :

6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு

மனசுத்தத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் ஆறாம் எண் அன்பர்களே இந்த வாரம் சுயமாக எடுக்கும் முடிவுகள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கும். தைரியம் அதிகரிக்கும்.  பணவரத்து அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த பிரச்சனை தீரும். தொழில் வியாபாரம் தொடர்பான விஷயங்கள் கூடுதல் முயற்சிக்கு பிறகு எதிர்பார்த்தபடி நடந்து முடியும்.

பயணங்கள் செல்ல நேரிடலாம். புத்தியை உபயோகித்து வியாபாரத்தில் புதுமையை செய்வது பற்றிய ஆலோசனையில் ஈடுபடுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் அதிகாரிகள் கூறிய வேலையை  செய்து முடிப்பதில் தாமதம் ஏற்படும்.

சகஊழியர்களிடம் அனுசரித்து செல்வது நல்லது. குடும்பத்தில் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்பு  இருக் கும். கணவன், மனைவிக்கிடையே இருந்த மனவருத்தம் குறையும்.பிள்ளைகளின் மீது கவனம் தேவை. வாகனங்களால் செலவு இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் உடல் நிலையில் கவனம் தேவை.

பெண்களுக்கு உங்களது செயல்களுக்கு மற்றவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு எந்த ஒரு காரியமும் லாபகரமாய் நடந்து முடியும். அரசியல்வாதிகளுக்கு செயல் திறன் கூடும். மாணவர்களுக்கு: பாடங்களை மனநிறை வுடன் படிப்பீர்கள். கூடுதல் மதிப்பெண் பெற மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் வெற்றியடையும். 

பரிகாரம்: அபிராமி அந்தாதி சொல்லி பூஜை செய்து அம்மையை வணங்க பிரச்சனைகள் தீரும். பண கஷ்டம் தீரும்.

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