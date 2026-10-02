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வார பலன்கள் (அக். 2 - 8) - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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நேர்முக, மறைமுகப் போட்டிகளை சாதுர்யமாகச் சமாளிப்பீர்கள். பெரியோர்களைச் சந்தித்து ஆசிகளைப் பெறுவீர்கள். கடன் பிரச்னைகள் குறையும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலக வேலைகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரிகளுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் வந்து சேரும். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளைப் பெறுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்தின் கட்டளைகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் வெற்றிப் பாதையில் பயணிப்பீர்கள்.

பெண்களுக்கு கணவரிடம் அன்பு, பாசம் அதிகரிக்கும். மாணவர்களின் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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