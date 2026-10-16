வார பலன்கள் (அக். 16 - 22) - சிம்மம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
படிப்படியாகத் தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள். வழக்குகள் சாதமான திருப்பத்தை அடையும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளில் இருக்கும் பிரச்னைகளைச் சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் திருப்திகரமான சூழலைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் சிறிய முதலீட்டில் விவசாய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் துணிந்து சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் மிடுக்குடன் கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பீர்கள்.
பெண்களின் ஆலோசனைகளை குழந்தைகள் கேட்பார்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களுடன் எச்சரிக்கையாகப் பழகுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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