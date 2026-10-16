வார பலன்கள் (அக். 16 - 22) - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
உங்கள் லட்சியங்களை நோக்கிப் பயணிப்பீர்கள். சுய பரிசோதனை செய்து தவறுகளைத் திருத்திக் கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயரெடுப்பீர்கள். வியாபாரிகள் தனித்துச் செய்யும் முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் அமோக விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு வெளியூர் பயணங்களின்போது புதிய அறிமுகங்கள் ஏற்படும். கலைத்துறையினர் சிறிது கஷ்டப்பட்டாலும் அதற்குரிய பலன் கிடைக்கும்.
பெண்கள் கணவரிடம் அன்பு, பாசத்துடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்கள் சக மாணவர்களின் சந்தேகங்களைத் தீர்த்து வைப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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