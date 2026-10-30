வார பலன்கள் (அக். 30 - நவ. 5) - கும்பம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
சுபகாரிய எண்ணங்கள் கைகூடும். பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் பேராதரவு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கடன் கொடுத்து வியாபாரத்தைப் பெருக்க வேண்டாம். விவசாயிகளுக்கு விவசாயிகள் மத்தியில் செல்வாக்கு உயரும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் பொறுப்பான பதவிகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் நிலவிய போட்டி பொறாமைகள் குறையக் காண்பீர்கள்.
பெண்கள் கணவரிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்து கொண்டு தங்கள் செல்வாக்கை தக்க வைத்துக் கொள்வீர்கள்.
மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 5.
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