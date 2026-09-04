வார பலன்கள் (செப். 3 - 10) - சிம்மம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்கள் அந்தஸ்து, கௌரவம் உயரும். பங்குவர்த்தகத்தில் சிறிது லாபத்தைக் காண்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள்.
விவசாயிகள் உழைப்புக்கேற்ப பலனடைவீர்கள். அரசியல்வாதிகளின் பழைய கால உழைப்புக்கு இப்பொழுது பலன் கிடைக்கும். கலைத்துறையினரின் திறமைகள் பளிச்சிடும்.
பெண்களுக்கு கணவர் மற்றும் குடும்பத்தாரிடம் நன்மதிப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் ஆர்வமாகப் படித்து அதிக மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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