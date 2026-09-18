வார பலன்கள் (செப். 18 - 24) - ரிஷபம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
வருமானம் படிப்படியாக உயரும். உங்கள் திறமைகள் வெளிப்படும். இந்த வாரம் சிறப்பானதாக இருக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளைச் சரியாகத் திட்டமிட்டுச் செய்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கூட்டாளிகளும் தேவையான உதவிகளைச் செய்வார்கள். விவசாயிகள் புதிய வகை பயிர்களைப் பயிரிட்டு சிறந்த விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் அனைவரின் பாராட்டுகளையும் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு சக கலைஞர்களின் உதவியால் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
பெண்கள் யோகா, பிராணாயாமம் போன்றவற்றைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 19, 20.
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