‘பராசக்(தீ)பாவளி!' - சிறப்பு விடியோ வெளியிட்ட பராசக்தி படக்குழு!

‘பராசக்தி' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்ததை அப்படக்குழு சிறப்பு விடியோ வெளியிட்டு ரசிகர்களுடன் பகிர்ந்துள்ளது.
அமரன், மதராஸி திரைப்படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பராசக்தி திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படம் அடுத்தாண்டு பொங்கல் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருகிறது.
இந்த நிலையில், இப்டத்தின் இயக்குநர் சுதா கொங்கரா எக்ஸ் தளத்தில் தீபாவளி நாளன இன்று(அக். 20) வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ‘பராசக்(தீ)பாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். படப்பிடிப்பு முடிவடைந்தது' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
