விஜய் சேதுபதி பிறந்த நாள்! டிரெயின் படக்குழு வெளியிட்ட சிறப்பு போஸ்டர்!

நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு “டிரெயின்” படக்குழுவினர் சிறப்பு போஸ்டர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் “டிரெயின்”. இப்படத்தில், நடிகர்கள் நாசர், ஷ்ருதி ஹாசன், யுகி சேது, நரேன், கே.எஸ். ரவிக்குமார், கலையரசன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர்.
மிஷ்கின் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை கலைப்புலி எஸ். தாணு தயாரித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் 48 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு “டிரெயின்” படக்குழுவினர் இன்று (ஜன. 16) சிறப்பு போஸ்டர் ஒன்றை வெளியிட்டு அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
”மனிதம் நிறை மனிதருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்” எனும் வாசகம் இடம்பெற்றுள்ள அந்தப் போஸ்டர் ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
