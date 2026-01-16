செய்திகள்

பாலிவுட்டில் சாய் பல்லவி..! ஏக் தின் படத்தின் டீசர் வெளியீடு!

நடிகை சாய் பல்லவியின் ஏக் தின் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...
நடிகர் ஆமிர் கான் தயாரிப்பில் நடிகை சாய் பல்லவி நடிக்கும் “ஏக் தின்” எனும் பாலிவுட் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய மொழிகளின் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான சாய் பல்லவி, நடிகர் ஆமிர் கான் தயாரிப்பில் உருவாகும் “ஏக் தின்” எனும் திரைப்படம் மூலம் பாலிவுட்டில் அறிமுகமாகின்றார்.

இயக்குநர் சுனில் பாண்டே இயக்கும் இந்தப் புதிய திரைப்படத்தில் ஜுனைத் கான் நாயகனாக நடிக்கின்றார். மேலும், இப்படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் ராம் சம்பத் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், நடிகை சாய் பல்லவியின் “ஏக் தின்” திரைப்படத்தின் டீசரை படக்குழுவினர் இன்று (ஜன. 16) வெளியிட்டுள்ளனர். இப்படம் வரும் மே 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது.

முன்னதாக, பாலிவுட்டில் மிகப் பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகும் ராமாயணா திரைப்படத்தில் நடிகை சாய் பல்லவி “சீதை” கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

