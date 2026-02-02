மீண்டும் தனுஷுடன் இணைந்த சாய் பல்லவி!
நடிகை சாய் பல்லவி தனுஷ் திரைப்படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.
நடிகர் தனுஷ் இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும் தன் 55-வது படத்திற்குத் தயாராகி வருகிறார். இப்படத்தை தனுஷே தயாரிக்கவும் செய்வதால் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இப்படத்தில் நடிகை ஸ்ரீலீலா ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சில நாள்களுக்கு முன் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தில் நடிகை சாய் பல்லவியும் இணைந்துள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் புகைப்படம் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.
இதற்கு முன்பே, தனுஷுடன் மாரி - 2 திரைப்படத்தில் சாய் பல்லவி நடித்திருந்தார். தற்போது, மீண்டும் இருவரும் இணைந்துள்ளது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
sai pallavi joins dhanush 55 movie
