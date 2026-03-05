பவழ மல்லி! சாய் அபயங்கரின் புதிய ஆல்பம்!

இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கரின் புதிய ஆல்பம் பாடல் இன்று வெளியாகவுள்ளது.
தமிழில் வளர்ந்துவரும் இசையமைப்பாளரான சாய் அபயங்கர் இசையில் தற்போது 6 திரைப்படங்கள் உருவாகி வருகின்றன. இதில், கருப்பு திரைப்படம் ஏப்ரல் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளது.
மேலும், இயக்குநர் அட்லி திரைப்படத்தின் இசைப்பணிகளையும் கவனித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், சாய் அபயங்கர் தன் 5-வது இசை ஆல்பத்தை இன்று இரவு 7 மணிக்கு வெளியிடுகிறார். பவழ மல்லி எனப் பெயரிட்ட இந்த ஆல்பத்தில் ஷ்ருதி ஹாசனுடன் இணைந்து சாய் பாடியுள்ளார். அவருக்கு ஜோடியாக நடிகை கயாடு லோஹர் நடித்துள்ளார்.
திருமணம் சார்ந்த பாடலாக இது இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இதுவரை சாய் வெளியிட்ட ஆல்பங்கள் அனைத்தும் ஹிட் என்பதால் இப்பாடலுக்கு பலரும் காத்திருக்கின்றனர்.
summary
sai abhyankar's Pavazhamalli album will out tonight 7 pm
