'விருமன்' டிரெய்லர் - மதுரைக்கு வரும் கார்த்தி - எங்க தெரியுமா?

விருமன் படத்தின் டிரெய்லர் வருகிற ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது.

கொம்பன் படத்துக்கு பிறகு முத்தையா இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்துள்ள விருமன் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இந்தப் படத்தை சூர்யா - ஜோதிகா இணைந்து 2டி எண்டர்டெயின்மென்ட் சார்பாக தயாரித்துள்ளனர். இந்தப் படத்தில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக அதிதி ஷங்கர் நடிக்க, ராஜ்கிரண், சூரி, பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.

யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையில் இநத்ப் படத்திலிருந்து ஏற்கனவே கஞ்சா பூ கண்ணால என்ற பாடல் வெளியாகி வைரலாகிவருகிறது. இந்த நிலையில் இநத்ப் படத்தின் டிரெய்லர் குறித்து தகவல் கிடைத்துள்ளது.

இந்தப் படத்தின் டிரெய்லர் வருகிற ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி மதுரையில் உள்ள ராஜா முத்தையா மன்றத்தில் வைத்து வெளியிடப்படவிருக்கிறது. இந்த நிகழ்வில் படக்குழுவினர் கலந்துகொண்டு டிரெய்லரை வெளியிடவிருக்கின்றனர்.

