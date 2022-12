ஜி.வி. பிரகாஷ் - ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இணையும் புதிய படம் குறித்த அப்டேட்!

ஜி.வி. பிரகாஷ், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்தின் பூஜை நடைபெற்றது.

ஜி.வி. பிரகாஷ் மற்றும் இயக்குநர் கௌதம் மேனன் இணைந்து ஏற்கனவே 'செல்ஃபி' என்ற படத்தில் நடித்திருந்தனர். இரண்டாவது முறையாக இருவரும் இணைந்து நடித்துள்ள படம் '13' இன் டீசர் சமீபத்தில் வெளியானது. கவிதாலயா உடன் டிஸ்னி இணைந்து புதிய படத்திலும் ஜி.வி. நடிப்பதாக சமீபத்தில் அதிகாரபூர்வ தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

‘செத்தாலும் ஆயிரம் பொன்’ படத்தின் இயக்குநர் ஆனந்த் ரவிசந்திரன் இயக்கத்தில் நட்மெக் புரடக்‌ஷன் தயாரிப்பில் ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிக்கும் ஜி.வி. பிரகாஷ், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்தின் பூஜை நடைபெற்றது.

இந்தப் படத்திற்கு இசை ஜி.வி. பிரகாஷ். ஒளிப்பதிவு - ஜகதீஷ் சுந்தரமூர்த்தி. பாடல்கள் அறிவு எழுதுகிறார். இந்தப் படத்தின் பூஜை புகைப்படங்கள் மற்றும் விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.



