ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் பாலிவுட் பாட்ஷா?

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் பிரபல நடிகர் இணையவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் நெல்சன் - சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கூட்டணியில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் ஜெயிலர். இந்தத் திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக மாபெரும் வெற்றியடைந்த நிலையில் 2 ஆம் பாகத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் உருவாகும் இந்தப் படத்தில், நடிகைகள் ரம்யா கிருஷ்ணன், மிர்ணா ஆகியோர் நடித்து வருகின்றனர். மேலும், மோகன்லால், விஜய் சேதுபதி
இந்த நிலையில், ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் நடிகர் ஷாருக்கான் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகவும் இவருக்கான படப்பிடிப்பு அடுத்தாண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெற உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கூலியில் ஆமீர் கான் நடித்திருந்ததுபோல் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் ஷாருக்கான் இணையவுள்ள தகவல் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
