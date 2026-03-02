Dinamani
எஸ்டிஆர் - 51 திரைப்படத்தில் சந்தானம்!

சிலம்பரசன் திரைப்படத்தில் சந்தானம் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்...

News image
சிலம்பரசன், சந்தானம்
Updated On :2 மார்ச் 2026, 10:13 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சிலம்பரசனின் 51-வது திரைப்படத்தில் சந்தானம் நடிக்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் சிலம்பரசன் தற்போது இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் அரசன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். வடசென்னை கதையுடன் தொடர்புடைய கேங்ஸ்டர் படமாக உருவாகி வருகிறது.

அடுத்ததாக, இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் சிலம்பரசன் நடிக்கவுள்ளார். இப்படத்திற்கு காட் ஆஃப் லவ் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தின் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இப்படத்தில் சிலம்பரசனுக்கு ஜோடியாக நடிக்க நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளாராம்.

இந்த நிலையில், முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் சந்தானம் நடிக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எஸ்டிஆர் - 49 திரைப்படத்திலேயே இருவரும் இணைந்து நடிக்க இருந்தனர். ஆனால், அப்படம் கைவிடப்பட்டதால் இப்படத்தில் இணைந்ததாகத் தெரிகிறது.

