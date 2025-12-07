செய்திகள்

களம்காவல் முதல்நாள் வசூல் எவ்வளவு? அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு!

நடிகர் மம்மூட்டியின் களம்காவல் படத்தின் முதல்நாள் வசூல் குறித்து...
Poster for the movie Kalamkaval.
களம்காவல் படத்தின் போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / மம்மூட்டி கம்பெனி.
நடிகர் மமூட்டியின் களம்காவல் படத்தின் முதல்நாள் வசூல் விவரம் வெளியாகியுள்ளது.

மம்மூட்டி கம்பெனி தயாரிப்பில் களம்காவல் எனும் திரைப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் ஜிதின் கே. ஜோஸ் இயக்கியுள்ளார்.

இந்தப் படம் உலகம் முழுவதும் டிச.5ஆம் தேதி வெளியாகி, நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

இந்தப் படத்தில் விநாயகன், மம்மூட்டி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார். மேலும், இதில் பல நடிகைகள் சிறிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளதும் கவனிக்கத்தக்கது.

த்ரில்லர் கதையாக உருவாகியிருக்கும் இந்தப் படத்திற்கு கூடுதல் திரைகள் ஒதுக்கப்பட்டு வருகின்றன. முதல்நாளில் உலகம் முழுவதும் இந்தப் படம் ரூ.15.7 கோடி வசூலித்துள்ளதாகப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்தப் படம் மம்மூட்டியின் ரூ.100 கோடி வசூலித்த படமாக மாறுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

The first day collection details of actor Mammootty's film Kalamkaval have been released.

