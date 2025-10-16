இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் கலக்கலான படங்கள்!

ஓடிடி தளங்களில் இந்த வாரம் எந்தெந்தத் திரைப்படங்கள், வெளியாகவுள்ளன என்பதைக் காணலாம்.
ஜீத்து ஜோசப் இயக்கிய ஆசிப் அலியின் மிராஜ் திரைப்படம் அக்.20 ஆம் தேதி சோனி லைவ் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
இந்தப் படத்தில் நாயகியாக அபர்ணா பாலமுரளி நடித்துள்ளார். ஏற்கெனவே, பல ஹிட் படங்களில் இணைந்து நடித்துள்ள ஆசிப் அலி, அபர்ணா பாலமுரளிக்கு இது ஆறாவது திரைப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அனீஸ் அஷ்ரஃப் இயக்கத்தில், ஷில்பா மஞ்சுநாத் பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்து வெளியான சென்னை ஃபைல்ஸ் முதல் பக்கம் திரைப்படம் ஆஹா தமிழ் ஓடிடி தளத்தில் நாளை(அக். 17) வெளியாகிறது.
மேலும் இந்தப் படத்தில் தம்பி ராமையா, ரெடின் கிங்ஸ்லி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
நடிகர் டிஎஸ்கே நாயகனாக நடித்து வெளியான திரைப்படம் டியர் ஜீவா. இப்படத்தை பிரகாஷ் வி. பாஸ்கர் இயக்கியுள்ளார். இந்தத் திரைப்படம் டெண்ட்கொட்டா ஓடிடி தளத்தில் அக். 19 ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.
மட்ட குதிரையை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ள ஆவணப்படமான ’Tales of Tradition மட்டகுதிரை’ சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.
ஆசிப் அலி நடிப்பில் வெளியான மலையாள மொழிப் படமான 'ஆப்யந்தர குட்டவாலி', நாளை(அக். 17) ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.
அறிமுக இயக்குநர் ரவீந்திர மாதவா இயக்கத்தில் நடிகர் அதர்வா நடிப்பில் வெளியான 'தணல்' திரைப்படம், அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் நாளை(அக். 17) வெளியாகிறது.
கடந்த வாரம் வெளியான ராம்போ திரைப்படம் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடியிலும், பாம் திரைப்படம் ஆஹா தமிழ் ஓடிடியில், வார் - 2 திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்திலும் காணக் கிடைக்கின்றன.
