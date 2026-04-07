குடகு பாணியில் பாரம்பரிய உடையணிந்த ரஷ்மிகா..! பங்களாவைப் பரிசளித்த தந்தை!

நட்சத்திர தம்பதியினர் ரஷ்மிகா - விஜய் தேரகொண்டா இருவரும் குடகு பாணியிலான பாரம்பரிய உடையில் விருந்தில் கலந்துகொண்ட புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளத்தில் கவனம் ஈர்த்து வருகின்றன.
நீண்ட நாள்களாக காதலித்து வந்த நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு கடந்த பிப்.26 ஆம் தேதி திருமணம் செய்துகொண்டார்கள். இருந்தும் இவர்களது கொண்டாட்டங்கள் தொடர்ந்துகொண்டே இருக்கிறது.
ரஷ்மிகாவின் சொந்த ஊரில் குடகு பாணியிலான பாரம்பரிய உடையில் நேற்று (ஏப்.6) இரவு உணவுக்கான விருந்தினை வைத்துள்ளார். குடகு மாவட்டத்தில் விராஜ்பேட்டை எனுமிடத்தில் செரினிட்டி ஹாலில் இந்த விருந்து நடைபெற்றுள்ளது.
உறவினர்கள், நண்பர்களை மட்டுமே வரவழைத்து இந்த விருது நடத்தப்பட்டுள்ளது. ரஷ்மிகாவிற்காக ஒரு வீட்டை அவரது தந்தை கூர்க்கில் பரிசாக அளித்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் மூலம் தெரியவந்துள்ளன.
பாரம்பரிய முறைப்படி சேலை அணிந்திருந்த ரஷ்மிகா புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன. இருவரும் இணைந்து நடித்துள்ள ரணபலி திரைப்படம் வெளியாக இருக்கிறது.
Summary
Vijay devarakonda and Rashmika Pick Black Suit, Silk And Glittery Gold For Kodagu Reception.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
