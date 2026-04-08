அல்போன்ஸ் புத்திரன் இயக்கத்தில் நிவின் பாலி!

அல்போன்ஸ் - நிவின் கூட்டணியில் புதிய படம் உருவாகிறதாம்...

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 11:35 am

இயக்குநர் அல்போன்ஸ் புத்திரன் இயக்கத்தில் நடிகர் நிவின் பாலி நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நேரம் படத்தின் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானவர் அல்போன்ஸ் புத்திரன். அவர் இயக்கிய மலையாள படமான 'பிரேமம்' மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்து அவரை தென்னிந்தியளவில் பிரபலப்படுத்தியது. இப்படம் மூலமே நிவின் பாலி, அனுபமா பரமேஸ்வரன், சாய் பல்லவி ஆகியோருக்கு பெரிய வாய்ப்புகளும் அமைந்தன.

தொடர்ந்து, 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அல்போன்ஸ் இயக்கிய 'கோல்டு' படத்தில் பிருத்விராஜ், நயன்தாரா, செம்பன் வினோத் நடித்திருந்தனர். ஆனால், இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.

இயக்குநர் பணியில் கவனம் செலுத்தினாலும் தற்போது அல்போன்ஸ் புத்திரன் நடிகராகவும் நடித்து வருகிறார். இறுதியாக, நிவினுடன் சர்வம் மாயா, வாழ 2 ஆகிய படங்களில் நடித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், அல்போன்ஸ் புத்திரன் இயக்கத்தில் நிவின் பாலி நடிக்கவுள்ளதாகவும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு இந்தாண்டு இறுதியில் துவங்கும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பிரேமம் கூட்டணி மீண்டும் இணையவுள்ள தகவல் ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்றுள்ளது.

Reports indicate that actor Nivin Pauly is set to star in a film directed by Alphonse Puthren.

