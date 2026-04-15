ஐஸ் பாய் - வரவேற்பைப் பெறும் அசல் கோலார் பாடல்!

பாடகர் அசல் கோலாரின் புதிய பாடல் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
ஜோர்த்தாலா எனும் பாடல் விடியோ மூலம் பிரபலமானவர் ராப் இசைப் பாடகர் அசல் கோலார். தொடர்ந்து, நடிகர் விஜய்யின் லியோ படத்தில் நா ரெடிதான் வரவா பாடல் மூலம் பரவலான கவனத்தைப் பெற்றார்.
தற்போது, சுயாதீன பாடல்களை வெளியிடுவதுடன் இசைக் கச்சேரிகளிலும் கலந்துகொண்டு முன்னணி ராப் பாடகராக வளர்ந்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், ஐஸ் பாய் என்கிற சுயாதீன ராப் பாடலை அசல் கோலார் வெளியிட்டுள்ளார். இதுவும் ரசிகர்களிடம் கவனிக்கப்பட்டு வருவதால் விரைவில் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்களில் டிரெண்டிங் ஆகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது.
Singer Asal Kolaar's new song is receiving a warm reception.
ஹேப்பி ராஜ் முதல் நாள் வசூல்!
தயவுசெய்து படத்தில் வைக்காதீர்கள்... கருப்பு பாடலால் புலம்பும் ரசிகர்கள்!
அறிமுக நாயகனாக அசத்திய கென்! யூத் வசூல் இவ்வளவா?
நகரங்களில் அதிக வரவேற்பைப் பெறும் எதிர்நீச்சல் -2 தொடர்!
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
தினமணி செய்திச் சேவை