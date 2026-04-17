அதிவேகமாக 100 மில்லியன் (10 கோடி) பார்வைகளைக் கடந்த பவழ மல்லி பாடல்!

சாய் அபயங்கரின் இசையில் உருவான ‘பவழ மல்லி’ என்ற ஆல்பத்தின் பாடல் விடியோ யூடியூப்பில் அதிவேகமாக 100 மில்லியன் (10 கோடி) பார்வைகளைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.
இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் (21 வயது) ’கட்சி சேர’ எனும் ஆல்பத்தின் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களிடையே பிரபலமானார். இவர் பிரபல பாடகர்கள் திப்பு, ஹரிணி அவர்களின் மகன் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழில் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த ‘டியூட்’ என்ற படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார். முதல் படத்திலேயே ஜென் ஸி இளைஞர்களிடமும் கவனமும் பெற்றார்.
தமிழில் வளர்ந்துவரும் இசையமைப்பாளரான சாய் அபயங்கர் இசையில் தற்போது 6 திரைப்படங்கள் உருவாகி வருகின்றன. இதில், கருப்பு திரைப்படம் ஏப்ரல் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளது.
இதற்கடுத்து அட்லி - அல்லு அர்ஜுனின் ராக்கா படத்திலும் இசையமைக்கவிருக்கிறார். தனது ஐந்தாவது ஆல்பம் பாடலாக ‘பவழ மல்லி’ எனப் பெயரிட்ட பாடலை கடந்த மார்ச் 5ஆம் தேதி வெளியானது.
இந்த ஆல்பத்தில் ஸ்ருதி ஹாசனுடன் இணைந்து சாய் அபயங்கர் பாடியிருந்தார். அந்தப் பாடலில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிகை கயாடு லோஹர் நடனமாடியிருந்தார்.
மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்ற இந்தப் பாடல் 43 நாள்களில் 100 மில்லியன் (10 கோடி) பார்வைகளைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. இது குறித்து ’திங்க் மியூசிக் இந்தியா’ என்ற இசை நிறுவனம் அவருக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளது.
