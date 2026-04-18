ரூ.50 கோடி வசூலைக் கடந்த டெகாய்ட்!

பிரபல தெலுங்கு நடிகர் அடிவி சேஷ், பாலிவுட் நடிகை மிருணாள் தாக்குர் இணைந்து நடித்த ‘டெகாய்ட்’ திரைப்படம் உலக அளவில் ரூ.50 கோடி வசூலைக் கடந்துள்ளது.
ஷானில் தியோ இயக்கத்தில் உருவான இந்தப் படம் கடந்த ஏப்.10ஆம் தேதி வெளியானது. கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்ற இந்தப் படத்தின் மீது அதீத எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.
தெலுங்கு நடிகர் அடிவி சேஷ் தெலுங்கில் முன்னணி நடிகராக வளர்ந்து வருகிறார். இவரது திரைப்படங்கள் த்ரில்லர் பாணியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன.
முதல் நாளில் ரூ.15 கோடி வசூலித்த இந்தப் படம் தெலுங்கு, ஹிந்தி மொழிகளில் வெளியானது. இந்தப் படத்தில் பிரகாஷ் ராஜ், அதுல் குல்கர்னி, ஜயான் மரியா கான் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.
அன்னபூர்ணா ஸ்டூடியோஸ் வெளியிட்ட இந்தப் படத்தை சுப்ரியா எர்லாகதா தயாரித்திருந்தார். இந்தப் படத்துக்கு சேஷ் கதை எழுதியிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Adivi Sesh's 'Dacoit: Ek Prem Katha' crosses Rs 50 crore gross worldwide
