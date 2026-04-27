கர திரைப்படத்தை வெளியிட தடை விதிக்கக் கோரி வழக்கு!

தனுஷ் நடித்துள்ள கர திரைப்படத்தை வெளியிட தடை விதிக்கக் கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் ‘கர’. போர் தொழில் படம் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் மற்றும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் சுராஜ், ஜெயராம், கருணாஸ் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் டிரைலர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.
கர திரைப்படம் வருகிற ஏப்ரல் 30 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
இந்த நிலையில், அந்தப் படத்தை வெளியிட தடை விதிக்குமாறு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது.
சேலம் பூவாய் அம்மன் படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் வேங்கை அய்யனார் என்பவர் தொடர்ந்துள்ள வழக்கில், 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ‘கர’ என்ற தலைப்பை அவர் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் பதிவு செய்ததாகக் கூறியுள்ளார்.
மேலும், இந்தப் பெயரை மாற்றாமல் படத்தை வெளியிடக்கூடாது என்றும் வழக்கில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Lawsuit seeking to ban the release of the film 'Kara'!
