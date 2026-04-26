கர திரைப்படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ்!

கர திரைப்படம் குறித்து...

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 9:02 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் தனுஷின் கர திரைப்படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் வருகிற ஏப். 30 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. போர் தொழில் படம் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் சுராஜ், ஜெயராம், கருணாஸ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்திருந்தது.

படத்திற்கான புரமோஷன் பணிகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், 2.41 மணி நேரம் கால அளவு கொண்ட இப்படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. படத்திற்கான முன்பதிவும் துவங்கியுள்ளதால் விறுவிறுப்பாக டிக்கெட் விற்பனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

'Kara' Movie Receives U/A Certificate!

தொடர்புடையது

திருட மட்டும்தான் தெரியும்... கர டிரைலர்!

கர படத்தினை நிராகரித்த பிருத்விராஜ்..! கதையில் மாற்றம் செய்த இயக்குநர்!

ஏப்.19-ல் தனுஷின் கர படத்தின் முன் வெளியீட்டு விழா!

கர கதையிலேயே நாயகத் தன்மை உண்டு: தனுஷ்

கன்னக்குழியா பாடல்!
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
