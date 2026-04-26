கர திரைப்படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ்!

நடிகர் தனுஷின் கர திரைப்படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படம் வருகிற ஏப். 30 ஆம் தேதி வெளியாகிறது. போர் தொழில் படம் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் சுராஜ், ஜெயராம், கருணாஸ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். கதாபாத்திர அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்திருந்தது.
படத்திற்கான புரமோஷன் பணிகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், 2.41 மணி நேரம் கால அளவு கொண்ட இப்படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. படத்திற்கான முன்பதிவும் துவங்கியுள்ளதால் விறுவிறுப்பாக டிக்கெட் விற்பனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
'Kara' Movie Receives U/A Certificate!
