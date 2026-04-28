டெக்ஸ்லாவில் அபிஷேக் பச்சன்?

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் “டெக்ஸ்லா” திரைப்படத்தில் நடிகர் அபிஷேக் பச்சன் இணையவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
3, வை ராஜா வை, லால் சலாம் ஆகிய திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் புதிய படத்திற்கு “டெக்ஸ்லா” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
பிரபல இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் உருவாகும் இந்தப் புதிய படத்தை, தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவி தயாரிக்கிறார்.
இதில், நடிகர் ஜெய் நாயகனாகவும் நடிகர் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடிக்கின்றனர். தந்தை - மகன் உறவைப் பேசும் படமாகவும் தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்க நடிகர் அபிஷேக் பச்சனிடம் படக்குழு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுள்ளதாம்.
It is reported that actor Abhishek Bachchan is set to join the film Texla, directed by Aishwarya Rajinikanth.
