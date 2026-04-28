டெக்ஸ்லாவில் அபிஷேக் பச்சன்?

டெக்ஸ்லா திரைப்படம் குறித்து...

அபிஷேக் பச்சன்

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 12:22 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் “டெக்ஸ்லா” திரைப்படத்தில் நடிகர் அபிஷேக் பச்சன் இணையவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

3, வை ராஜா வை, லால் சலாம் ஆகிய திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் புதிய படத்திற்கு “டெக்ஸ்லா” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

பிரபல இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் உருவாகும் இந்தப் புதிய படத்தை, தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவி தயாரிக்கிறார்.

இதில், நடிகர் ஜெய் நாயகனாகவும் நடிகர் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடிக்கின்றனர். தந்தை - மகன் உறவைப் பேசும் படமாகவும் தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்க நடிகர் அபிஷேக் பச்சனிடம் படக்குழு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுள்ளதாம்.

It is reported that actor Abhishek Bachchan is set to join the film Texla, directed by Aishwarya Rajinikanth.

அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும்: வாக்களித்த பின் ரஜினிகாந்த் வேண்டுகோள்!

நடிகர்களின் வாகனத்தைப் பின்தொடர வேண்டாம்! இளைஞர்களுக்கு ரஜினி அறிவுறுத்தல்

ரஜினி - 173 படப்பிடிப்பு அப்டேட்!

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் டெக்ஸ்லா படத்தின் பூஜை தொடக்கம்!

வீடியோக்கள்

மனைவியை விதவை என விமர்சித்த தொகுப்பாளர்! கோவத்தில் Trump | Jimmy Kimmel
வீடியோக்கள்

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
திருச்செந்தூரில் விஜய் சாமி தரிசன ரகசியம் ! | TVK Vijay | Tiruchendur Murugan Temple | TN Election 2026
வீடியோக்கள்

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
வீடியோக்கள்

22 மணி நேரங்கள் முன்பு