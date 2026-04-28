சம்பளத்தை உயர்த்திய சிவகார்த்திகேயன்?

சிவகார்த்திகேயன் சம்பளம் குறித்து...

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 11:19 am

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தன் சம்பளத்தைக் கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளாராம்.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தன் 26-வது திரைப்படத்தில் நடிக்க உள்ளார். இதனை ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, தாய் கிழவி திரைப்பட இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்குகிறார்.

இப்படத்திற்கு ‘சேயோன்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் டீசர் வெளியிட்டு அறிவித்திருந்தது. இதன் படப்பிடிப்பு மதுரையில் துவங்கவுள்ளது.

இப்படத்தைத் தொடர்ந்து, பார்க்கிங் இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கவுள்ளாராம்.

இந்த நிலையில், சிவகார்த்திகேயன் சேயோன் திரைப்படத்திற்கு ரூ. 65 கோடி சம்பளம் பெற்றுள்ளதாகவும் அடுத்ததாக நடிக்கவுள்ள படத்திற்கு ரூ. 75 கோடி கேட்டிருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதுவரை 25 திரைப்படங்களில் நடித்துள்ள சிவகார்த்திகேயன் இன்னும் சில படங்களிலேயே ரூ. 100 கோடி சம்பள பட்டியலில் இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Actor Sivakarthikeyan has reportedly raised his remuneration significantly.

