29 முன்னோட்ட விடியோ!

29 திரைப்படத்தின் 5 நிமிட முன்னோட்ட விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
மேயாத மான் படத்தின் மூலம் பிரபலமான இயக்குநர் ரத்னகுமார் இயக்கத்தில் உருவான 29 திரைப்படம் வருகிற மே 8 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
நாயகனாக விது நடிக்க, நாயகியாக ப்ரீத்தி அஸ்ரானி நடித்துள்ளனர். நடிகர் விது ஜிகர்தண்டா - 2, ரெட்ரோ திரைப்படங்களில் வில்லனாக நடித்து பிரபலமானவர்.
இப்படத்தின் 5 நிமிட முன்னோட்டத்தை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், நாயகனும் நாயகியும் காதலைச் சொல்லு காட்சி சிங்கிள் டேக்காக எடுக்கப்பட்டிருப்பது கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
A 5-minute preview video of the movie 29 has been released.
தொடர்புடையது
கர மேக்கிங் விடியோ!
பொல்லாத ஆசைகள்... 29 படத்தின் புதிய பாடல் வெளியானது!
இமயமலையில் தொலைந்த அணுசக்தி சாதனம்... மிஸ்டர் எக்ஸ் படத்தின் முன்னோட்ட விடியோ!
29 புதிய அப்டேட்!
வீடியோக்கள்
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
தினமணி செய்திச் சேவை