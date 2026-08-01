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இந்திய அளவில் நெட்பிளிக்ஸில் முதலிடம் பிடித்த கட்டா குஸ்தி - 2!

நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் அதிகம் பார்க்கப்படும் பட்டியலில் இடம்பிடித்த கட்டா குஸ்தி - 2

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நடிகர் விஷ்ணு விஷால்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 7:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் அதிகம் இந்திய அளவில் முதல் இடம் பிடித்தது.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்யா லக்‌ஷ்மி நடிப்பில் கடந்த ஜூலை 3 ஆம் தேதி வெளியான படம் கட்டா குஸ்தி - 2. இயக்குநர் செல்லா அய்யாவு இயக்கிய இப்படத்தை வேல்ஸ் ஃபில்ம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

ஆண் - பெண் உறவு, திருமண உறவுகளில் இருக்க வேண்டிய நம்பிக்கை, அவரவருக்கான கனவுகளுக்கு மதிப்பளித்தல் உள்ளிட்ட கருத்துகளுடன் நகைச்சுவை பாணியில் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

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முதல் நாளிலிருந்தே ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற இப்படம் இதுவரை ரூ. 50 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து இந்தாண்டின் வெற்றிப்படங்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது.

இந்த நிலையில், நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் தமிழ் உள்பட பான் இந்திய மொழிகளில் வெளியானது. தற்போது, இந்திய அளவில் அதிகம் பார்க்கப்படும் திரைப்படங்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

The movie Gatta Kusthi - 2 secured the number one spot across India on Netflix.

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