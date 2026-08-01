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ஸ்பைடர்மேன் வசூல் சாதனை! பட்ஜெட் ரூ. 2,140 கோடி... இரு நாள்களில் ரூ. 1,650 கோடி!

ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே படம் இரு நாள் வசூல் குறித்து...

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ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே - யூடியூப்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 1:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மார்வெல் ஸ்டூடியோஸின் ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே படம் இரு நாள்களில் ரூ. 1,650 கோடி வசூலித்துள்ளது.

கொலம்பியா பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், இயக்குநர் டெஸ்டின் டேனியல் கிரிட்டோன் இயக்கத்தில் டாம் ஹாலண்ட், ஜெண்டாயா, ஜேக்கப் பேட்டலான், மார்க் ருஃபாலோ உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம், உலகெங்கிலும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெள்ளிக்கிழமையில் (ஜூலை 31) வெளியானது. ஆனால், சிறப்புக் காட்சியாக இந்தியாவில் வியாழக்கிழமையிலேயே (ஜூலை 30) வெளியானது.

மார்வெல்லின் 38-வது திரைப்படமாகவும், எம்சியூவின் ஸ்பைடர்மேன் சீரியஸின் 4வது படமாகவும் வெளியாகியிருக்கும் ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே படம், 225 மில்லியன் டாலர் செலவில் (சுமார் ரூ. 2,146 கோடி) உருவாக்கப்பட்டது.

ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே, இந்தியாவில் வெளியான முதல் நாளிலேயே சுமார் ரூ. 72.44 கோடி வசூலித்து, இந்தியாவில் முதல் நாளிலேயே அதிகம் வசூலித்த முதல் ஹாலிவுட் படம் என்ற சாதனை படைத்தது. இந்தியாவில் இரண்டாவது நாளான வெள்ளிக்கிழமையில் இந்தப் படத்துக்கு மட்டும் 16,902 காட்சிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. இந்தியாவில் இரு நாள்களில் மட்டும் ரூ. 131.46 வசூலித்துள்ளது.

மேலும், உலகெங்கிலும் வெள்ளிக்கிழமையில் வெளியான நிலையில், இதுவரையில் 173 மில்லியன் டாலர் வரையில் (சுமார் ரூ. 1,650 கோடி) வசூலித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் படத்தின் தயாரிப்புச் செலவில் 77 சதவிகிதத்தை இரு நாள்களிலேயே ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே வசூலித்துள்ளது.

Summary

Tom Holland's Spider-Man Brand New Day Box Office Collections

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