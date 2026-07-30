இந்தியாவில் பிரம்மாண்டமாக வெளியான ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே!

ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் இந்தியளவில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது.
கொலம்பியா ஃபிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் டெஸ்டின் டேனியல் கிரிட்டோன் இயக்கத்தில் உருவான ஸ்பைடர் மேன் பிராண்ட் நியூ டே திரைப்படம் இன்று உலகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது. நாயகனாக டாம் ஹாலண்டும் நாயகியாக ஜெண்டயாவும் நடித்துள்ளனர். ஸ்பைடர் மேன் கதை என்பதால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை டிக்கெட் விற்பனை நடைபெறும்.
இதனால், இப்படம் இந்தியாவிலும் இம்முறை மிகப்பெரிய வெளியீட்டைக் கண்டுள்ளது. டிக்கெட் விற்பனைத் தளங்களில் இன்று ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை குறைந்தது 50 ஆயிரம் டிக்கெட்கள் வரை விற்பனையாவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தியளவில் முதல் நாள் வசூலாக இப்படம் ரூ. 50 கோடி வரை வசூலிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நல்ல விமர்சனங்களையும் பெற்று வருவதால் விரைவாக இந்தியாவில் ரூ. 100 கோடியைக் கடக்கலாம் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
The movie Spider-Man: Brand New Day has been released on a grand scale across India.
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