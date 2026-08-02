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இந்தியாவில் ரூ.215 கோடி வசூலைக் கடந்த ஸ்பைடர்மேன் திரைப்படம்!

ஹாலிவுட் திரைப்படமான ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே வசூல் குறித்து...

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ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே பட போஸ்டர்கள். - படங்கள்: எக்ஸ் / சோனி பிக்சர்ஸ் இந்தியா.

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 4:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் டாம் ஹாலண்ட் நடித்துள்ள ’ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே’ என்ற திரைப்படம் இந்தியாவில் மட்டுமே இதுவரை ரூ.216 கோடி வசூலித்துள்ளது.

கொலம்பியா பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், இயக்குநர் டெஸ்டின் டேனியல் கிரிட்டோன் இயக்கத்தில் டாம் ஹாலண்ட், ஜெண்டாயா, ஜேக்கப் பேட்டலான், மார்க் ருஃபாலோ உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் இந்தத் திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.

இந்தப் படம் உலகெங்கிலும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெள்ளிக்கிழமையில் (ஜூலை 31) வெளியானது.  படத்துக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகின்றது.

இந்தியாவில் வெளியான முதல் நாளிலேயே சுமார் ரூ.72. 44 கோடி வசூலித்து, இந்தியாவில் முதல் நாளிலேயே அதிகம் வசூலித்த முதல் ஹாலிவுட் படம் என்ற சாதனை படைத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த ஜூலை 17ஆம் தேதி வெளியான கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கத்தில் வெளியான ‘தி ஒடிசி’ திரைப்படம் இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் ரூ. 165.85 கோடி மட்டுமே வசூலித்துள்ளது. இதனை ஸ்பைடர்மேன் திரைப்படம் முந்தியுள்ளது.

இதுவரையில் 173 அமெரிக்க மில்லியன் டாலர் வரையில் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.1,650 கோடி) வசூலித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் படத்தின் தயாரிப்புச் செலவில் 77 சதவிகிதத்தை இரு நாள்களிலேயே இந்தப் படம் வசூலித்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Spider-Man: A Brand New Day crosses the ₹200 crore mark in India!

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