அஜித் குமாரின் கிளாடியேட்டர்ஸ்! அடுத்தடுத்து வெளியான பட அறிவிப்புகள்!

அஜித் குமாரின் ரேஸிங் வாழ்க்கையை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தின் அறிவிப்பு இன்று வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் அஜித் குமார் நடிப்பில் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கிய குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் வெளியாகி ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. ஆனால், அடுத்தப் பட அறிவிப்பு வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
இடையில் கார் ரேஸிங், தயாரிப்பாளர் கிடைக்காதது போன்ற காரணங்களால் ஏகே-64 பற்றி எந்தத் தகவலும் இல்லாமல் இருந்தன.
இந்த நிலையில், இன்று மாலை பல மாதக் காத்திருப்புக்குப் பின்னர் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அஜித்தின் 64-வது பட அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
மீண்டும் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கும் இப்படத்திற்கு ’டேர் டெவில்’ (Dare devil) எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். முதல்முறையாக அஜித்தின் மனைவி ஷாலினி இந்தப் படத்தின் மூலம் தயாரிப்பாளராக அறிமுகமாகிறார்.
தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு பிரேவ் ஹார்ட்ஸ் புரடக்ஷன்ஸ் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மீண்டும் ஒரு அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிட்டு ரசிகர்களை கொண்டாட வைத்துள்ளனர்.
இயக்குநர் விஜய் இயக்கத்தில் அஜித்தின் ரேஸிங் வாழ்க்கையைப் மையப்படுத்திய படத்தின் அறிவிப்பும் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்திற்கு ‘கிளாடியேட்டர்ஸ்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
இது அவரது ரேஸிங் பற்றிய ஆவணப்படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தையும் ஷாலினியே தயாரிக்கின்றார்.
அஜித்தின் அடுத்தடுத்த பட அறிவிப்புகளால் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.
Summary
Ajith Kumar's Gladiators! A series of film announcements!
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