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இந்தாண்டு இறுதியில் வெளியாகும் சூர்யா - 47!

நடிகர் சூர்யாவின் 47வது திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து...

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நடிகர்கள் சூர்யா, நஸ்ரியா

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 5:00 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யா தன் 47வது திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து பேசியுள்ளார்.

சூர்யா தன் 47-வது படமாக இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், அண்மையில் முழுமையாக நிறைவடைந்ததாக விடியோ வெளியிட்டு அறிவிக்கப்பட்டது.

நடிகர் சூர்யாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சூர்யா - 47 திரைப்படத்தின் சிறப்பு போஸ்டர் ஒன்றையும் வெளியிட்டனர். மேலும், இப்படத்திற்கு ‘சீனு’ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நிலையில், இப்படத்தை இந்தாண்டு இறுதியில் திரைக்குக் கொண்டு வர முடிவு செய்துள்ளதாக நடிகர் சூர்யா தெரிவித்துள்ளார். இவர் நடித்த விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் வருகிற ஆக. 14 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Information regarding the release of actor Suriya's 47th film has been revealed.

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