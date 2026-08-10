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லோகேஷ் கனகராஜ் ஆக்சன் ஹீரோவாக வலம் வருவார்- இயக்குநர் பார்த்திபன்

டிசி படம் குறித்து இயக்குநர் பார்த்திபன்.....

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பார்த்திபன்

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 3:24 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

லோகேஷ் கனகராஜ் ஆக்சன் ஹீரோவாக வலம் வருவார் என்று இயக்குநர் பார்த்திபன் பாராட்டியுள்ளார்.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிப்பில் கடந்த 7-ஆம் தேதி வெளியான திரைப்படம் டிசி. இதில் லோகேஷ் கனகராஜ் ஹீரோவாக தனது முதல் படத்திலேயே அசத்தலான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாக விமர்சனங்கள் வருகின்றனர்.

மேலும் படத்தில் லோகேஷுடன் இணைந்து வாமிகா கேபி, சஞ்சனா, கஸ்தூரி ராஜா, க்ரிஷ் தயாள் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். படத்துக்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் வெற்றிக்கு அனிருத் இசை மிகப்பெரிய பங்காற்றியிருப்பதாக ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் டிசி படத்தைப் பார்த்து நடிகரும் இயக்குநருமான பார்த்திபன் பாராட்டியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில்,

டிசி : இயக்குநர் & கமர்ஷியல் ஹீரோ லோகேஷ் கனகராஜ்

கடலில் சுனாமியாக,

காற்றில் சூறாவளியாக,

வெயிலில் அக்னியாக,

மழையில் இடியுடன் கூடிய,

அதிரடி அட்டகாசமென-ஏற்கனவே

வர்த்தக இயக்குனர்- ஒரு

வெற்றி நாயகனாக

களம் கண்டிருக்கும்

லோcash கனகராஜ்

Highly paid Action hero-வாக வலம் வருவார்.

விரல்களில் plastic rose

உதடுகளில் real rose

சுமக்கும் புதூ நாயகி

காண்போர் : conquer !

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரனின் திரைக்கதை அமைப்பு மற்றும் மேக்கிங் பாணி எப்போதும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.

அனிருத்தின் இசையமைப்பில் D C R சூப்பர்!

D C R : (தினசரி வசூல்) என்று தெரித்துள்ளார்.

Summary

Director Parthiban praised Lokesh Kanagaraj, saying he will shine as an action hero.

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