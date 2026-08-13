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ஓடிடியில் வெளியான துஷாரா விஜயனின் காட்டாளன்!

காட்டாளன் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...

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காட்டாளன் போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ்

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 2:18 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

துஷாரா விஜயன் நடித்துள்ள காட்டாளன் திரைப்படம், ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியிருக்கிறது.

நடிகர் ஆண்டனி வர்கீஸ் நடிப்பில் உருவான காட்டாளன் திரைப்படம் கடந்த மே மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. யானை தந்த வேட்டையை மையப்படுத்தி இதன் கதை அமைக்கப்பட்டிருந்ததால், இந்தப் படத்தின் வெளியீட்டுக்கு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.

ஆனால், இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.

பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவான இந்தப் படத்தை பால் ஜார்ஜ் இயக்க, ரவி பஸ்ரூர் இசையமைத்திருந்தார். க்யூப்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

இந்தப் படத்தின் மூலம், முதல்முறையாக நடிகை துஷாரா விஜயன், மலையாளத் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

மேலும், இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் சுனில், ஜகதீஷ் மற்றும் ஆவேஷம் படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற ஹிப்ஸ்டர் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

1995-களில் நடக்கும் நிகழ்வுகளாகத் தொடங்கும் இந்தப் படத்தின் கதை, காட்டில் நடக்கும் பழிவாங்கல், கடத்தலை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், காட்டாளன் திரைப்படம் மனோரமா மேக்ஸ் தளத்தில் இன்று(ஆக. 13) வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

Summary

The movie Kaattalan, starring Dushara Vijayan, has been released on an OTT platform.

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