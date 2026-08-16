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பிருத்விராஜின் கலிஃபா டிரைலர் வெளியீடு!

நடிகர் பிருத்விராஜ் நடித்துள்ள கலிஃபா திரைப்படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

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பிருத்விராஜ்

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 10:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் பிருத்விராஜ் நடித்துள்ள கலிஃபா திரைப்படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் வைசாக் இயக்கத்தில் பிருத்விராஜ் நாயகனாக நடிக்கும் படம் கலிஃபா.பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் அர்ஜுன் தாஸ், ஷைன் டாம் சாக்கோ ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

ஜேக்ஸ் பிஜோய் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தில் நடிகர் மோகன்லால் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார்.

கலிஃபா திரைப்படம் வருகிற ஆகஸ்ட் 20 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிருத்விராஜ் நடித்த ஐ நோபடி திரைப்படம் இன்று ஓடிடியில் வெளியான நிலையில், கலீஃபா படத்தின் டிரைலர் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தங்கக் கடத்தல் பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இப்படம், ஓணம் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

Summary

The trailer for the movie Khalifa, starring actor Prithviraj, has been released today.

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