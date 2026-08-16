பிருத்விராஜின் கலிஃபா டிரைலர் வெளியீடு!

நடிகர் பிருத்விராஜ் நடித்துள்ள கலிஃபா திரைப்படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் வைசாக் இயக்கத்தில் பிருத்விராஜ் நாயகனாக நடிக்கும் படம் கலிஃபா.பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் அர்ஜுன் தாஸ், ஷைன் டாம் சாக்கோ ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
ஜேக்ஸ் பிஜோய் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தில் நடிகர் மோகன்லால் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார்.
கலிஃபா திரைப்படம் வருகிற ஆகஸ்ட் 20 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிருத்விராஜ் நடித்த ஐ நோபடி திரைப்படம் இன்று ஓடிடியில் வெளியான நிலையில், கலீஃபா படத்தின் டிரைலர் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தங்கக் கடத்தல் பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இப்படம், ஓணம் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Summary
The trailer for the movie Khalifa, starring actor Prithviraj, has been released today.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.