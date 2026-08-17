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பாரதிராஜாவும் பாக்யராஜும் கடவுளின் குழந்தைகள்: ரஜினிகாந்த்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் இயக்குநர்கள் பாரதிராஜா, பாக்யராஜ் குறித்து பேசியுள்ளார்...

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நடிகர் ரஜினிகாந்த் மறைந்த இயக்குநர்கள் பாரதிராஜா, பாக்யராஜ்.

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 12:50 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரஜினிகாந்த் இயக்குநர்கள் பாரதிராஜா, பாக்யராஜ் குறித்து பேசியுள்ளார்.

மறைந்த இயக்குநர்கள் பாரதிராஜா, பாக்யராஜ் ஆகியோருக்கு நினைவு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வு, ‘ராஜகோபுரங்கள்’ என்கிற பெயரில் சென்னையில் நேற்று (ஆக. 16) நடைபெற்றது. இதில், நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல் ஹாசன் உள்பட திரைப்பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டனர். நிகழ்வில் பாரதிராஜா மற்றும் பாக்யராஜின் நினைவுச் சிலைகள் திறந்து வைக்கப்பட்டன.

நிகழ்வில் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த், “பாரதிராஜாவும் பாக்யராஜும் கடவுளின் குழந்தைகள். அவர்கள் தங்கள் திறமையால்தான் முன்னேறினார்கள் என்றால் நம்ப மாட்டேன். திறமையால் உழைக்கப் பலர் தயாராக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. அதற்கு சந்தர்ப்பம் அமைய வேண்டும். அந்த வாய்ப்பை கடவுள்தான் அளிப்பார்.

கேமராவை கிராமங்களுக்கு எடுத்துச் சென்றவர் இயக்குநர் பாரதிராஜா. அங்கு சென்று சாதாரண கதாபாத்திரங்களை எழுதி, வெற்றி கண்டார். எல்லாரும் செல்லும் வழியில் சென்றால் வெற்றி பெற முடியாது. நாம் புதிதாக அல்லது வித்தியாசமாக ஒன்றைச் செய்யும் போதுதான் வெற்றி பெற முடியும். பாரதிராஜா அப்படிப்பட்டவர். அவரின் முதல் மரியாதை எனக்கு மிகவும் பிடித்த திரைப்படம்.

அதேபோல் இயக்குநர் பாக்யராஜ். அவர் சினிமாவில் 50 ஆம் ஆண்டுகளை நிறைவு செய்ததற்காக எடுக்கப்பட்ட விழாவில் கலந்துகொண்டு தங்கச் சங்கிலி ஒன்றைப் பரிசளித்தேன். அதனை இறுதி வரை பாக்யராஜ் அணிந்திருந்ததாக பூர்ணிமா சொன்னார். அதைக் கேட்டும் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன். பாக்யராஜிடம் ஒரு கதையைச் சொன்னால் அதனை உள்வாங்கிக் கொண்டு, எப்படியெல்லாம் எடுக்கலாம் என்பதையே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார். அதனால்தான் அவர் திரைக்கதை மன்னர்.” எனத் தெரிவித்தார்.

Actor Rajinikanth has spoken about directors Bharathiraja and Bhagyaraj.

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