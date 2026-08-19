முதலா முடிவா? மொத ராத்திரி பாடல் வெளியீடு!

ரிஷிகாந்த், அனிஷ்மா நடிப்பில் உருவான மொத ராத்திரி திரைப்படத்தின் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் ராஜா கருப்பசாமி இயக்கத்தில் அனிஷ்மா அனில்குமார், ரிஷிகாந்த் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் ’மொத ராத்திரி’.
புதிதாகத் திருமணமான ஜோடியின் வாழ்வில் நடைபெறும் காதல் - நகைச்சுவைத் தொடர்பான கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம் மைத்ரி தமிழில் தயாரித்த மூன்றாவது திரைப்படமாகும்.
இப்படத்திற்கு பரத் ஷங்கர் இசையமைத்துள்ளார். டிரைலரில் திருப்பங்கள் கொண்ட திருமணக் காட்சிகள் படத்தின் மீது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மொத ராத்திரி ஆகஸ்ட் 21 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதலா முடிவா பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர். சைந்தவி, அபே ஜோத்புகர் பாடலைப் பாடிய இப்பாடலை யுகபாரதி எழுதியுள்ளார்.
A song from the movie Modha Rathiri, starring Rishikanth and Anishma, has been released.
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