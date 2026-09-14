மொத ராத்திரி ஓடிடி தேதி இதுவா?
மொத ராத்திரி திரைப்படத்தின் ஓடிடி தேதி குறித்து...
நடிகர் ரிஷிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான மொத ராத்திரி திரைப்படத்தின் ஓடிடி தேதி குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் ராஜா கருப்பசாமி இயக்கத்தில் அனிஷ்மா அனில்குமார், ரிஷிகாந்த் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் ’மொத ராத்திரி’.
புதிதாகத் திருமணமான ஜோடியின் முதலிரவில் நடக்கும் குடும்ப - நகைச்சுவைத் தொடர்பான கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம் வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது. திருமணத்தில் நடக்கும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களுடன் உருவான இப்படம் பலரிடமும் பாராட்டுகளைப் பெற்றதுடன் இயக்குநரின் முதல் திரைப்படம் போன்றே தெரியவில்லை என்கிற விமர்சனத்தையும் பெற்றது.
வணிக ரீதியாகவும் ரூ.10 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப்படமாகியுள்ளது. இந்த நிலையில், மொத ராத்திரி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வருகிற செப். 18 ஆம் தேதி வெளியாகும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Details regarding the OTT release date of the movie Modha Rathiri, starring actor Rishikanth, have been revealed.
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