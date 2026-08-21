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நிமிஷா சஜயன் - கருணாஸின் புதிய படம்: துருக்கி திரைப்பட விழாவுக்குத் தேர்வு!

நடிகை நிமிஷா சஜயன், நடிகர் கருணாஸ் நடித்துள்ள புதிய படம் குறித்து...

Poster of the movie 'Enna Vilai'.

என்ன விலை படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / கலமாயா சினிவெர்ஸ்

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 5:37 pm IST

நடிகை நிமிஷா சஜயன், நடிகர் கருணாஸ் நடித்துள்ள புதிய படம் துருக்கி சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிட தேர்வாகியுள்ளதாகப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

கலமாயா சினிவெர்ஸ், ரோமியோ பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் சஜீவ் பழூர் இயக்கத்தில் ‘என்ன விலை’ என்ற புதிய திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் நடிகை நிமிஷா சஜயன், நடிகர் கருணாஸ் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள். சிறுவர், சிறுமிகளும் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.

கேரளத்தைச் சேர்ந்த திரைக்கதை ஆசிரியர் சஜீவ் பழூர் முதல்முறையாக இயக்குநராக அறிமுகமாகுகிறார். இவரது தொண்டி முதலும் திருக்ஷாக்ஷியும் படம் தேசிய விருது வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

சஜீவ் பழூர் தனது அறிமுக படமான என்ன விலை படத்தை ஏற்கெனவே பல திரைப்பட விழாவிற்கு அனுப்பியுள்ளார். அதில் நான்கில் விருதுகள் வென்றுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்போது, துருக்கியில் இஸ்தான்புல் நகரில் நடைபெறும் கையா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிட தேர்வாகியுள்ளது. இந்தப் படம் செப்டம்பரில் பான் இந்திய மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மலையாளத்தில் சிறந்த நடிகையாகக் கருதப்படும் நிமிஷா சஜயன் நடிப்பில் கடைசியாக தமிழில் டிஎன்ஏ என்ற படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்தப் படத்துக்குப் பிறகு அவர் டப்பா கார்டெல் என்ற இணையத் தொடர் வெளியாகி கவனம் பெற்றது.

Summary

Enna Vilai is proud to be an Official Selection at the Kaia International Film Festival 2026, Istanbul, Turkey

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