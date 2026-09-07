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'என்ன விலை' டிரைலர் வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

'என்ன விலை' டிரைலர் வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

சஜீவ் இயக்கத்தில் நிமிஷா சஜயன், கருணாஸ் நடித்த 'என்ன விலை' படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா.

Published On :48 வினாடிகள் முன்பு
படத்தில் நிமிஷா சஜயன், கருணாஸ் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

படத்தில் நிமிஷா சஜயன், கருணாஸ் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

நிமிஷா சஜயன்.

நிமிஷா சஜயன்.

படத்தில் ஒய்.ஜி. மகேந்திரன், பூர்ணிமா பாக்யராஜ், மோகன்ராம், சுவாமிநாதன், கவிதாலயா கிருஷ்ணா, தீபா சங்கர், மொட்டை ராஜேந்திரன், நக்கலைட்ஸ் கவி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

படத்தில் ஒய்.ஜி. மகேந்திரன், பூர்ணிமா பாக்யராஜ், மோகன்ராம், சுவாமிநாதன், கவிதாலயா கிருஷ்ணா, தீபா சங்கர், மொட்டை ராஜேந்திரன், நக்கலைட்ஸ் கவி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

குடும்​ப திரில்​லர் கதை​யாக உரு​வாகி​யுள்ள இப்​படத்தை கலாமயா பிலிம்ஸ் சார்​பில் கிதேஷ் தயாரித்​துள்​ளார்.

குடும்​ப திரில்​லர் கதை​யாக உரு​வாகி​யுள்ள இப்​படத்தை கலாமயா பிலிம்ஸ் சார்​பில் கிதேஷ் தயாரித்​துள்​ளார்.

படக்குழுவினருடன் கருணாஸ் மற்றும் நிமிஷா சஜயன்.

படக்குழுவினருடன் கருணாஸ் மற்றும் நிமிஷா சஜயன்.

சமீபத்தில் 'என்ன விலை' படத்தின் முதல் பாடலான 'கடலாடும் சீமையிலே' வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

சமீபத்தில் 'என்ன விலை' படத்தின் முதல் பாடலான 'கடலாடும் சீமையிலே' வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

படக்குழுவினருடன் கருணாஸ் மற்றும் நிமிஷா சஜயன்.

படக்குழுவினருடன் கருணாஸ் மற்றும் நிமிஷா சஜயன்.

நிமிஷா சஜயன்

நிமிஷா சஜயன்

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