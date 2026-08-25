பிரியதர்ஷன் இயக்கிய ஹய்வான் திரைப்பட டிரைலர்!
ஹய்வான் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது...
இயக்குநர் பிரியதர்ஷன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் அக்ஷய் குமார், சயிஃப் அலிகான் நடித்த ஹய்வான் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
இந்தியளவில் பிரபலமான இயக்குநரான பிரியதர்ஷன் 96 திரைப்படங்களை இயக்கிவிட்டார். இதில், பல வெற்றிப் படங்களும் தேசிய விருது படங்களும் அடக்கம்.
இறுதியாக, நடிகர் மோகன்லாலை வைத்து மரக்காயர் படத்தை இயக்கியிருந்தார். இப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. தற்போது, பிரியதர்ஷன் அவர் இயக்கிய ஒப்பம் என்கிற மலையாளத் திரைப்படத்தை ஹிந்தியில் ரீமேக் செய்துள்ளார்,
ஹய்வான் எனப் பெயரிட்ட இப்படத்தில் முன்னணி நடிகர்களாக அக்ஷய் குமார் மற்றும் சயிஃப் அலிகான் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இப்படம் செப். 11 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்த நிலையில், இதன் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். த்ரில்லர் ஆக்ஷன் கதையாக இது உருவாகியுள்ளது.
The trailer for the movie haiwaan directed by Priyadarshan and starring Akshay Kumar and Saif Ali Khan, has been released.
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