பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படத்தின் டிரைலர்!

கிரிஷ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்' டிரைலர் வெளியானது.
பவானா ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் நிவின் பாலி மற்றும் மமிதா பைஜூ முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இந்த திரைப்படத்தின் டிரைலர் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
நிவின் பாலி, மமிதா பைஜூ உடன் திலீஷ் போத்தன், ஃபகத் பாசில் மற்றும் ஷியாம் புஷ்கரன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரிக்கும் இந்த திரைப்படத்தில் சங்கீத் பிரதாப், சுரேஷ் கிருஷ்ணா, வினய் ஃபோர்ட், ஷியாம் மோகன், பிந்து பணிக்கர் மற்றும் ஸ்ரீந்தா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
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