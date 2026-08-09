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சினிமா

வெளியானது டாக்ஸிக் டிரைலர்!

நடிகர் யஷ் நடிப்பில் டாக்ஸிக் படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 7:59 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நடிகர் யஷ் நடிப்பில் டாக்ஸிக் படத்தின் டிரைலர் வெளியானது. படத்தில் ருக்மணி வசந்த், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ரவி பஸ்ரூர் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தின் பாடல்கள் அண்மையில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றது.

பான் இந்தியா திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள இந்தப் படம் வரும் ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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