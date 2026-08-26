மலரிதழ் மங்கைகள்... ஓணம் வின்னர் யார்?

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ஓணம் புகைப்படங்களை வெளியிட்ட பிரபல நடிகைகள்...

நடிகைகள் ஷ்ரத்தா தாஸ், மாளவிகா மோகனன், பாயல் ராதாகிருஷ்ணா, பிரியா வாரியர் - instagram

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 6:14 pm IST

ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு பல நடிகைகள் தங்கள் புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளனர்.

ஓணத்திற்கான சேலையுடுத்தி, பூ வைத்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்திய நடிகைகளின் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

நடிகை மாளவிகா மோகனன்

நடிகை மாளவிகா மோகனன்

நடிகை நிகிலா விமல்

நடிகை நிகிலா விமல்

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்

நடிகை சானியா அய்யப்பன்

நடிகை சானியா அய்யப்பன்

நடிகை பிரியா பிரகாஷ் வாரியர்

நடிகை பிரியா பிரகாஷ் வாரியர்

நடிகை ஷ்ரத்தா தாஸ்

நடிகை ஷ்ரத்தா தாஸ்

நடிகை ஷிவதா.

நடிகை ஷிவதா.

நடிகை பாயல் ராதாகிருஷ்ணா

நடிகை பாயல் ராதாகிருஷ்ணா

நடிகை பார்வதி நாயர்

நடிகை பார்வதி நாயர்

நடிகை அஞ்சு குரியன்

நடிகை அஞ்சு குரியன்

நடிகை மோக்‌ஷா

நடிகை மோக்‌ஷா

நடிகை அனிகா சுரேந்திரன்

நடிகை அனிகா சுரேந்திரன்

நடிகை ஷ்ரேயா சரண்

நடிகை ஷ்ரேயா சரண்

நடிகை ஃபெமினா ஜார்ஜ்.

நடிகை ஃபெமினா ஜார்ஜ்.

Summary

actresses have shared their photos on Instagram to mark the Onam festival.

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