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விக்ரம் பிரபுவின் 26 வது படத்தின் பெயர் அறிவிப்பு!

நடிகர் விக்ரம் பிரபுவின் 26 வது படத்தின் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

Vikram Prabhu

விக்ரம் பிரபு - கோப்புப் படம்

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 9:17 pm IST

நடிகர் விக்ரம் பிரபுவின் 26 வது படத்தின் பெயர் திங்கள்கிழமை (ஆக. 31) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு விக்ரம் பிரபு நடிப்பில் வெளியான சிறை திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள நிலையில், விக்ரம் பிரபுவின் அடுத்த படம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

விக்ரம் பிரபுவின் 26 வது படமாக உருவாகும் இந்தப் படத்துக்கு 'சிட்டி ஆஃப் கோல்டு' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

ரோமியோ பிக்சர்ஸ் சார்பில் ராகுல் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் சித்தார்த் இயக்குகிறார்.

படத்தின் நாயகியாக சிவாத்மிகா ராஜசேகர் நடிக்கும் இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார்.

மேலும், இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் அமலா ஷாஜி இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The title of actor Vikram Prabhu's 26th film was announced on Monday (Aug. 31).

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