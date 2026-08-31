நடிகர் விக்ரம் பிரபு படத்தில் அறிமுகமாகும் அமலா ஷாஜி!
நடிகர் விக்ரம் பிரபு படத்தில் அமலா ஷாஜி அறிமுகமாவது பற்றி...
விக்ரம் பிரபு, அமலா ஷாஜி - Instagram
நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடிக்கும் 26-வது படத்தில் இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் அமலா ஷாஜி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.
‘சிறை’ திரைப்படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு நடிகர் விக்ரம் பிரபு தனது 26-வது படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இந்த படம் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று வெளியாகியுள்ளது.
ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தை சித்தார்த் இயக்குகிறார். யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார். படத்தின் நாயகியாக சிவாத்மிகா ராஜசேகர் நடிக்கிறார்.
இந்த நிலையில், படத்தின் போஸ்டரை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ள அமலா ஷாஜி, ”சிறிய தொடக்கமாக இருந்தாலும் சிறப்பான தொடக்கம்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், ”எனது கனவு நிஜமாகியுள்ளது. எனது முதல் படம் எனக்கு எப்போதும் மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கும்.என்னுடைய தொடக்கத்தை அழகாக்கி, இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் நடிகர், நடிகைகளுக்கு நன்றி” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
கேரளத்தைச் சேர்ந்த அமலா ஷாஜி இன்ஸ்டாகிராமில் தனக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தையே வைத்துள்ளார். 42 லட்சம் பேர் இவரது கணக்கைப் பின்தொடர்கிறார்கள்.
Summary
Amala Shaji makes her debut in actor Vikram Prabhu's film!
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